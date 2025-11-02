Мерц оказался в центре скандала из-за заявлений о мигрантах в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц спровоцировал острую общественную дискуссию своими резкими высказываниями о миграционной ситуации в стране. Политик подверг критике предыдущие правительства за стратегические ошибки в миграционной политике. Об этом сообщают «Известия».

«Происходящее — ещё один симптом того, что современные европейские политики не понимают обществ, которыми управляют. Рейтинг Мерца будет неуклонно снижаться», — отметила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

При этом сообщается, что разногласия возникли даже внутри Христианско-демократического союза (ХДС), членом которого является сам Мерц. Не исключено, что руководство партии может потребовать от Мерца официальных разъяснений или даже публичных извинений.

Бывший глава правительства Ангела Меркель также присоединилась к критике в адрес канцлера. Она настоятельно рекомендовала рассматривать каждого мигранта как личность и предостерегла от использования риторики, способной посеять раздор. Мерц, однако, не стал приносить извинений, заявив, что поток нелегальных мигрантов привел к снижению уровня безопасности для женщин в Германии.

