Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 ноября, 10:36

Депутат АдГ Дрезе застыдил Мерца за политику по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Скандальное заявление прозвучало от депутата Европейского парламента Зигберта Дрезе, который публично раскритиковал канцлера Фридриха Мерца. Политик выступил с резким комментарием в социальных сетях, касающимся позиции руководства страны по украинскому вопросу.

«Ваша Украина проигрывает войну по вполне объективным причинам. И вы, господин канцлер, тратите на эту насквозь коррумпированную страну деньги налогоплательщиков, наших соотечественников, как будто завтра не наступит. Ваша Украина не является страной ни НАТО, ни ЕС. <…> Постыдитесь!», — написал Дрезе.

Поводом для критики послужило недавнее выступление канцлера, где тот заявил о намерении стран G7 передать Москве принципиальный сигнал относительно поддержки Украины. Дрезе усмотрел в этом серьёзные противоречия и нецелесообразность финансовых вложений.

Уровень недовольства граждан Германии работой Мерца стал рекордно высоким

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц скорректировал риторику относительно украинского конфликта после состоявшейся встречи Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. После этого страну охватили многотысячные акции протеста.

Полина Никифорова
