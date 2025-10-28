Уровень недовольства граждан Германии работой Мерца стал рекордно высоким

В Германии всё больше растёт недовольство у населения качеством работы канцлера Фридриха Мерца. Последний опрос показал, что 72% респондентов резко критикуют его деятельность — это рекордные показатели за время нахождения политика на своём посту. Опрос проводился социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и N-tv.

Уровень недовольства решениями Мерца за неделю вырос на 3 процентных пункта. Положительно оценивают работу канцлера лишь 25% опрошенных. Это самый низкий показатель с момента начала работы кабмина в мае. В основном поддерживают Мерца исключительно сторонники партии «Христианско-демократический союз», к которой он принадлежит.

Как полагают немецкие журналисты, гнев населения ФРГ вызывают состояние экономики в стране, а также заявления Мерца о мигрантах. Всё это обрушило рейтинг чиновника, при том что 66% опрошенных признались, что не ждут позитивных изменений в Германии при нынешней власти.

На днях Мерц заявил, что миграционная проблема «всё ещё присутствует в облике немецких городов». Когда журналисты попросили уточнить, что он имеет в виду, канцлер отказался отвечать и предложил обратиться к своим дочерям за «чётким ответом». Высказывания Мерца вызвали волну критики — их назвали расистскими. Кроме того, бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Мерца за его высказывания о миграционной политике.