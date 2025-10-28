Ангела Меркель отчитала канцлера Германии Фридриха Мерца

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала действующего главу правительства Фридриха Мерца за его высказывания о миграции. Об этом сообщает газета Bild.

На публичных чтениях мемуаров «Свобода» в Бонне 27 октября Меркель, не называя Мерца прямо, призвала политиков быть «добросовестными и умеренными» в миграционных вопросах. Экс-канцлер подчеркнула важность видеть в мигрантах отдельные личности, а не безликую массу.

14 октября Мерц заявил, что миграционная проблема «всё ещё присутствует в облике немецких городов». Когда журналисты попросили уточнить, что он имеет в виду, канцлер отказался отвечать и предложил обратиться к своим дочерям за «чётким ответом».

Высказывания Мерца вызвали волну критики — их назвали расистскими. Меркель подчеркнула, что граждане безошибочно понимают, действует ли политик из расчёта или реально хочет решать проблемы.

Кстати, Ангела Меркель не получила приглашение на торжественный приём по случаю 70-летия действующего главы правительства ФРГ Фридриха Мерца. Мероприятие состоится 11 ноября в Бундестаге с участием около 300 гостей. Для Мерца этот юбилей будет символическим — он станет самым возрастным действующим канцлером Германии со времён Конрада Аденауэра