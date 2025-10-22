Сектор Газа
22 октября, 13:28

Меркель не получила приглашение на юбилей Мерца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GYG Studio, © ТАСС / ЕРА

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не получила приглашение на торжественный приём по случаю 70-летия действующего главы правительства ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщает информационное агентство DPA со ссылкой на осведомлённые источники.

«К нам такое приглашение не поступало. В любом случае участие экс-канцлера было бы невозможным, поскольку она отправится в зарубежную поездку», — приводит агентство слова официального представителя Меркель.

По данным DPA, процесс рассылки приглашений на празднование ещё не завершён, однако будет ли Меркель включена в окончательный список гостей, остаётся неясным.

Торжественный приём по случаю юбилея Мерца состоится 11 ноября в Бундестаге с участием около 300 гостей, включая депутатов и глав регионов из рядов консервативного блока. Для Мерца этот юбилей будет символическим — он станет самым возрастным действующим канцлером Германии со времён Конрада Аденауэра.

Отмечается, что отношения между политиками на протяжении долгого времени оставались напряжёнными. Мерц, проигравший Меркель борьбу за лидерство в партии, на годы отошёл от активной политической деятельности, вернувшись лишь после её ухода с поста канцлера в 2018 году.

Ранее сообщалось, что жители в Германии демонстрируют рекордное недовольство Фридрихом Мерцем, чьи рейтинги опустились до исторического минимума. Это происходит на фоне прогнозов о грядущем снижении доходов населения. Согласно опросам, 71% респондентов не поддерживают политику лидера ХДС, тогда как положительно к ней относятся лишь 26%. Наибольшее число противников Мерца зафиксировано среди сторонников «Альтернативы для Германии» (97%) и Левой партии (89%).

Алиса Хуссаин
