7 октября, 19:50

Рейтинги Мерца в Германии опустились до исторического минимума

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с рекордным падением популярности на фоне прогнозов о неминуемом снижении доходов населения. Соответствующие данные опубликовало немецкое издание DW со ссылкой на исследование RTL/ntv-Trendbarometer.

Согласно результатам опроса, 71% респондентов недовольны политикой лидера ХДС, тогда как положительно её оценивают лишь 26%. Наибольшее неприятие политика вызывает у сторонников «Альтернативы для Германии» (97%) и Левой партии (89%).

При этом ультраправая АдГ продолжает лидировать в электоральных предпочтениях с 26%, опережая блок ХДС/ХСС (24%), тогда как рейтинги Левой партии выросли до 12%, сравнявшись с «Зелёными». Социал-демократы СДПГ набрали 13% поддержки.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян положительно оценивают деятельность президента Владимира Путина. 81% опрошенных считают, что глава государства «скорее хорошо» справляется со своими обязанностями, а уровень доверия к нему составляет 78%. При этом работа правительства в целом получает положительную оценку 53% респондентов.

Анастасия Никонорова
