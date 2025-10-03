ВЦИОМ: Путину доверяют 79,1% россиян

Согласно последним социологическим исследованиям, более 8 из 10 россиян положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, а около 78–79% доверяют ему. Об этом свидетельствуют данные Фонда общественного мнения (ФОМ) и ВЦИОМ.

По данным ФОМ, 81% опрошенных считают, что Путин «скорее хорошо» выполняет обязанности президента, тогда как 9% придерживаются противоположного мнения. Доверие к главе государства выразили 78% респондентов, недоверие — 12%. Респонденты также оценили работу правительства и премьер-министра. Более половины (53%) считают, что российский кабмин работает «скорее хорошо», 25% высказали противоположное мнение. Михаила Мишустина положительно оценивают 59% россиян, негативно — 11%.

ВЦИОМ подтверждает высокие показатели доверия и одобрения. Так, по данным аналитического центра, президенту РФ доверяют 79,1% россиян, премьер-министру — 60,1%. Рейтинг одобрения деятельности Путина составил 75,4%, работу Мишустина положительно оценили 50,8%, а работу правительства — 47,9%.

Прогнозируемый электоральный интерес к партиям на гипотетических выборах в Госдуму показывает преимущество «Единой России» — за неё готовы проголосовать 41% опрошенных. ЛДПР поддержали бы 12%, КПРФ — 7%, партию «Новые люди» — 4%, а «Справедливую Россию» — 3%.

Опрос ФОМ проводился 26–28 сентября среди 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет в 97 населенных пунктах 51 региона РФ методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. ВЦИОМ опросил 1,6 тыс. абонентов всех регионов России по телефону.

А накануне состоялось выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании клуба «Валдай», которое длилось почти 4 часа. Темой заседания стало: «Полицентричный мир: инструкция по применению». В процессе своего обращения российский глава государства поднял различные глобальные вопросы, в том числе ситуацию на Украине.