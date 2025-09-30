Мерц решил побороться с фон дер Ляйен за власть в Евросоюзе

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен вернуть Берлину ведущую роль в принятии решений в Европейском союзе, что обостряет его отношения с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

«Сейчас мы должны вставить палки в колёса этой машины в Брюсселе», — приводит источник Bloomberg слова Мерца, сказанные на встрече с представителями деловых кругов.

Авторы публикации отмечают, что канцлер открыто критикует позицию Брюсселя по ключевым вопросам, включая торговлю, европейский бюджет и оборону. В июле он отклонил предложение фон дер Ляйен об увеличении бюджета ЕС до двух триллионов евро, а также раскритиковал торговую сделку с США, выразив опасение, что немецкая экономика понесёт значительный ущерб от введённых пошлин. Кроме того, в августе Мерц опроверг заявление главы Еврокомиссии о планах отправки войск на Украину, подчеркнув, что у Германии таких намерений нет.

Агентство поясняет, что позиция канцлера связана с его сопротивлением федерализации ЕС и стремлением вернуть больше власти национальным правительствам. На предстоящем саммите в Копенгагене он планирует представить конкретный список требований. Это решение также объясняется внутренним давлением из-за проблем немецкой экономики и растущей популярности оппозиционной партии «Альтернатива для Германии».