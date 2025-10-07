Обозвали дурой: В Эстонии продолжили лить грязь на Меркель за правду об СВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b
Депутат эстонского парламента от Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс позволил себе резкие высказывания в адрес экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, прокомментировав её заявление о роли Польши и стран Балтии в эскалации украинского конфликта. Соответствующая публикация появилась в издании Postimees.
«Не знаю, притворяется ли она дурой или действительно дура. К счастью, её время прошло», — прокомментировал высказывание Меркель эстонский депутат.
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель возложила на Польшу и страны Прибалтики часть вины за начало СВО. За это её уже два дня критикуют в Европе. В Эстонии даже захотели перечеркнуть все её достижения за годы у руля. В России же считают, что Меркель признала правду с важной целью – занять место фон дер Ляйен. Песков с ней полностью согласен.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.