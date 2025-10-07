Обозвали дурой: В Эстонии продолжили лить грязь на Меркель за правду об СВО

Депутат эстонского парламента от Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс позволил себе резкие высказывания в адрес экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, прокомментировав её заявление о роли Польши и стран Балтии в эскалации украинского конфликта. Соответствующая публикация появилась в издании Postimees.

«Не знаю, притворяется ли она дурой или действительно дура. К счастью, её время прошло», — прокомментировал высказывание Меркель эстонский депутат.