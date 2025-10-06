В Эстонии захотели перечеркнуть все достижения Меркель после слов о вине Балтии в СВО
Член Рийгикогу Михкельсон: Слова Меркель о вине Балтии в СВО бросают на нее тень
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b
Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии (Рийгикогу) Марко Михкельсон раскритиковал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, возложившую часть ответственности за начало специальной военной операции России на Украине на страны Балтии и Польшу.
«К сожалению, это бросает тень на весь период её пребывания на посту канцлера Германии», — написал Михкельсон на странице в социальной сети X.
Эстонский чиновник охарактеризовал высказывания Меркель как крайне неприятные, проведя параллель с историей подрыва газопроводов «Северный поток». Парламентарий выразил разочарование позицией бывшего германского лидера, фактически обвинившего балтийские государства в эскалации конфликта.
Напомним, что бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель возложила ответственность за начало спецоперации на Украине на Польшу и страны Прибалтики. По её словам, эти государства выразили сомнения в способности ЕС сформировать единую внешнюю политику в отношении Москвы и помешали наладить диалог между сторонами. Также экс-канцлер дала Европе совет по урегулированию конфликта на Украине.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.