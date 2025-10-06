В Эстонии захотели перечеркнуть все достижения Меркель после слов о вине Балтии в СВО

Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии (Рийгикогу) Марко Михкельсон раскритиковал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, возложившую часть ответственности за начало специальной военной операции России на Украине на страны Балтии и Польшу.

«К сожалению, это бросает тень на весь период её пребывания на посту канцлера Германии», — написал Михкельсон на странице в социальной сети X.

Эстонский чиновник охарактеризовал высказывания Меркель как крайне неприятные, проведя параллель с историей подрыва газопроводов «Северный поток». Парламентарий выразил разочарование позицией бывшего германского лидера, фактически обвинившего балтийские государства в эскалации конфликта.