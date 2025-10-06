В «Валдае» просчитали шаги Европы после слов Меркель о виновниках СВО

Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что страны Восточной Европы спровоцировали начало специальной военной операции на Украине, не окажет никакого влияния на политику европейских государств. Такое мнение высказал программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв.

«Валить друг на друга начали, нашла маленьких, на которых можно всё свалить... Это заявление не может повлиять на политику Европы, никаким образом не отразится», — сказал Бордачев в разговоре с корреспондентом РИА «Новости».

По оценке политолога, основную ответственность за происходящее несут крупные европейские державы, такие как Германия, Франция и Великобритания.

Напомним, Ангела Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале спецоперации на Украине. Она отметила, что выступала с инициативой по созданию нового формата переговоров между Европейским союзом и Россией ещё в 2021 году. Но данное предложение было заблокировано Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей, так как эти страны выразили сомнения в способности ЕС сформировать единую и последовательную внешнюю политику в отношении Москвы. Также экс-канцлер поделилась своим видением путей урегулирования конфликта на Украине.