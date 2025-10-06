«Сыграет на руку»: Политолог раскрыл причину нападок Меркель на Польшу и Прибалтику

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может претендовать на пост председателя Европейской комиссии (ЕК), сменив Урсулу фон дер Ляйен. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар. Для успешной борьбы за должность ей, по словам эксперта, потребуется сильный политический вес и веские аргументы, которые она пытается выстроить, критикуя позицию Польши и стран Прибалтики по России.

Рар отметил, что в руководстве Евросоюза недовольны стилем управления фон дер Ляйен, обвиняя её в волюнтаризме и вождизме. В Брюсселе ходят слухи о закулисных интригах с целью выдвинуть президента Франции Эмманюэля Макрона на пост главы ЕК после его ухода с нынешней должности. Политолог объяснил, что возвращение Меркель в политику сопровождается амбициями занять главный пост в евробюрократии.

«И её аргумент «вы там всё не знаете, как вести дипломатию с президентом России Владимиром Путиным, а я знаю» может действительно сыграть ей на руку», — подытожил специалист в беседе с NEWS.ru.

Напомним, ранее Ангела Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале спецоперации на Украине. По её словам, она предлагала новый формат диалога между ЕС и Россией, однако Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против этой инициативы, опасаясь невозможности выработать единую политику ЕС по отношению к Москве. Кроме того, Меркель дала совет, как раз и навсегда решить украинский конфликт.