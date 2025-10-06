Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Прибалтики и Польша в 2021 году саботировали попытку мирного урегулирования украинского кризиса и поиска конструктивного диалога с Россией, чем, по её мнению, косвенно спровоцировали начало СВО. Политолог Евгений Михайлов, комментируя это заявление, отметил, что «всё тайное становится явным».

«Абсолютно неудивительное заявление Меркель о том, что Прибалтика и Польша саботировали переговоры между Россией и Украиной, то есть мешали налаживанию диалога. Они выступают гиенами Европы и как бы двигателями чужих мыслей, а именно Британии, Америки. То, что им сказали, то они и делали», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

По словам Михайлова, такие факты будут появляться и дальше — и многое о препятствиях на пути к диалогу с Украиной станет известно уже после окончания боевых действий, когда главные участники конфликта сядут за стол переговоров.

Напомним, ранее Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале спецоперации на Украине. По её словам, она предлагала новый формат диалога между ЕС и Россией, однако Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против этой инициативы, опасаясь невозможности выработать единую политику ЕС по отношению к Москве.