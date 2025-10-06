Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 октября, 05:27

Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Польша и страны Прибалтики в 2021 году заблокировали усилия, направленные на урегулирование конфликта на востоке Украины и налаживание диалога с Россией. Именно этом косвенно способствовало началу специальной военной операции (СВО), считает бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

В 2021 году она предложила новую платформу для диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным. Однако Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против этой инициативы, выражая опасения, что ЕС не сможет сформировать единую позицию по отношению к Москве.

«Эта (попытка урегулирования, — Прим. Life.ru) не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей (инициативы, — Прим. Life.ru)»,заявила политик в интервью венгерскому изданию Partizán.

В итоге инициатива Меркель провалилась, а позже она покинула пост немецкого канцлера, а затем началась СВО.

«Дипломатия всегда необходима»: Меркель дала совет Европе по решению украинского конфликта
Ранее Владиимир Путин объяснил, что спецоперация является вынужденной мерой ради защиты людей Донбасса и национальных интересов. Он напомнил в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине, как НАТО расширялось на восток, несмотря на обещания этого не делать, и пыталось поглотить большую часть стран бывшего СССР.

Наталья Афонина
    avatar