Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

Польша и страны Прибалтики в 2021 году заблокировали усилия, направленные на урегулирование конфликта на востоке Украины и налаживание диалога с Россией. Именно этом косвенно способствовало началу специальной военной операции (СВО), считает бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

В 2021 году она предложила новую платформу для диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным. Однако Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против этой инициативы, выражая опасения, что ЕС не сможет сформировать единую позицию по отношению к Москве.

«Эта (попытка урегулирования, — Прим. Life.ru) не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей (инициативы, — Прим. Life.ru)», — заявила политик в интервью венгерскому изданию Partizán.

В итоге инициатива Меркель провалилась, а позже она покинула пост немецкого канцлера, а затем началась СВО.