2 сентября, 10:44

Путин объяснил премьеру Словакии причины начала СВО на Украине

Путин: РФ начала СВО для защиты людей Донбасса, связавших свою судьбу с Россией

Встреча Владимира Путина и Роберта Фицо в Пекине. Обложка © Life.ru

Российская сторона рассматривает специальную военную операцию на Украине как вынужденную меру по защите соотечественников и национальных интересов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.

«Что касается России, то она вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь и свою судьбу с Россией, с нашей историей и традициями. Вот в чём суть конфликта, вот откуда он взялся», — подчеркнул российский лидер.

Ранее в ходе беседы с премьером Словакии Путин констатировал, что Москва не могла не принимать меры в связи с агрессивной политикой НАТО. Российский лидер напомнил, как альянс расширялся на восток, несмотря на обещания этого не делать, и пытался поглотить большую часть стран, возникших на постсоветском пространстве.

Юрий Лысенко
