Путин объяснил премьеру Словакии причины начала СВО на Украине

Российская сторона рассматривает специальную военную операцию на Украине как вынужденную меру по защите соотечественников и национальных интересов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.

«Что касается России, то она вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь и свою судьбу с Россией, с нашей историей и традициями. Вот в чём суть конфликта, вот откуда он взялся», — подчеркнул российский лидер.