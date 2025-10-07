Бывший канцлер Германии Меркель обвинила страны Прибалтики и Польшу в начале конфликта на Украине. Однако политолог, заместитель директора Института стран СНГ, член Совета по национальной стратегии Владимир Жарихин выразил мнение, что Меркель просто скучно на пенсии, поэтому она начинает многое выдумывать.

«При всём неуважении к внешней политике Польши, и особенно стран Прибалтики, я не помню, чтобы они были каким-либо образом субъектами в рамках исполнения Минских соглашений. Тогда в Париж приехал [Владимир] Зеленский, ему предложили исполнять Минские соглашения по «формуле Штанмайера», он сказал «Не буду», и уехал – с подачи [экс-премьера Британии] Бориса Джонсона. При чём тут поляки и прибалты? В чём их «саботаж», — подчеркнул эксперт в беседе с сайтом MK.ru.

Жарихин, комментируя слова Меркель, пояснил, что возможная причина «нападок» немецкого политика — болезнь или возрастные изменения, а не какие-то скрытые договорённости. Политолог сомневается в ревностных обвинениях и считает, что страны Балтии просто мешают миру на Украине по собственной воле, а не из-за якобы заложенных в тайных соглашениях планов.

«Может, заговариваться просто стала. Годы-то идут. Может, у [экс-президента США Джо] Байдена болезнь заразная оказалась», — отметил специалист.