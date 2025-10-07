В Польше объявили Меркель «вредоносной» угрозой для Европы за слова о вине в СВО

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко раскритиковал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, назвав её одной из «самых вредоносных» политических фигур в Европе за последние десятилетия. Об этом он заявил в социальной сети X (бывший Twitter), комментируя высказывания Меркель о роли Польши в срыве переговоров между Россией и странами Запада в 2021 году.

Ранее Меркель заявила, что ответственность за срыв прямых переговоров между Евросоюзом и Россией в 2021 году несут Польша и страны Балтии. По её словам, именно они опасались, что Европа не сможет выработать единую позицию по отношению к Москве, и это, в конечном итоге, стало одной из причин начала СВО. Бывший канцлер также подчеркнула, что отсутствие личных переговоров между лидерами ЕС и Путиным осложнило поиск компромиссов по украинскому вопросу. За это признание Меркель уже два дня критикуют в Европе. В Эстонии даже захотели перечеркнуть все её достижения за годы у руля. В России считают, что Меркель метит на место фон дер Ляйен.