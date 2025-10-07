Евросоюз оказался в зависимой позиции от оголтелой политики стран Прибалтики и Польши, поэтому в последних признаниях экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель есть правда. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения Меркель в адрес Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, которые, по её мнению, причастны к началу СВО (после срыва переговоры с РФ в 2021 году).

«Очевидно, что по многим вопросам внешней политики, к сожалению, Европейский союз и Брюссель находятся в положении заложника оголтелой политики, которую проводят прибалтийские государства и Варшава», — отметил представитель Кремля.

Напомним, Ангела Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале спецоперации на Украине. Она отметила, что выступала с инициативой по созданию нового формата переговоров между Европейским союзом и Россией ещё в 2021 году. Но данное предложение было заблокировано Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей