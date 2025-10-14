Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 03:32

BZ: Мерц и Бербок привели ФРГ к утрате влияния. Вернуть его Берлину будет сложно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / penofoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / penofoto

Германия теряет влияние в мире из-за просчётов в политике канцлера Фридриха Мерца и бывшей главы МИД Анналены Бербок. Об этом пишет издание Berliner Zeitung, отмечая, что курс Берлина по ближневосточному направлению окончательно обнулил доверие к немецкой дипломатии.

По данным газеты, Германия утратила влияние не только в арабском мире, но и на всём глобальном Юге. Авторы публикации подчеркнули, что Бербок и Мерц «растранжирили» накопленный авторитет, а в ходе последнего саммита мира в Египте 13 октября канцлер и вовсе остался в тени – он не участвовал в обсуждениях, не выходил к прессе и выглядел наблюдателем, а не лидером.

Причиной обвала репутации ФРГ называют неосторожные заявления Бербок, сделанные в октябре 2024 года. Тогда её слова можно было трактовать как оправдание израильских ударов по мирным жителям Газы. Теперь Германия расплачивается за этот политический курс, а изоляция страны становится очевидной даже для союзников Берлина.

Трамп подписал мирную сделку по сектору Газа
Трамп подписал мирную сделку по сектору Газа

Ранее Life.ru писал, что сам Фридрих Мерц признал ослабление влияния Запада. По его словам, мир больше не ориентируется на западные ценности и ищет новые центры силы. Канцлер призвал Германию «вспомнить амбиции» и выработать собственный путь, чтобы не оказаться в хвосте глобальных перемен.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Анналена Бербок
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar