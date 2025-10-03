Валдайский форум
3 октября, 18:14

Мерц признал, что «притягательная сила» Запада ослабевает

Мерц: Запад теряет свою притягательную силу и влияние на мир

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Притягательная сила Запада ослабевает, и мир больше не ориентируется на его ценности. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время торжественной церемонии, посвящённой тридцатипятилетию объединения Германии.

«Наша страна находится посреди важной, возможно, решающей фазы в своей новейшей истории. В любом случае притягательная сила того, что мы называем Западом, очевидно, ослабевает. Больше не является само собой разумеющимся то, что мир ориентируется на нас, что подражает нашим ценностям свободной демократии», — сказал он.

Канцлер указал на формирование новых альянсов автократических режимов, которые бросили вызов либеральным демократиям. Он подчеркнул, что атакам подвергается не только внешняя политика, но и внутренний уклад жизни западных обществ. Мерц призвал к освоению новых механизмов защиты национальных интересов в этих условиях.

Глава правительства отметил, что Германия намерена оставаться свободной и демократической страной, которая самостоятельно определяет свою судьбу. Мерц также выразил убеждённость, что стране необходимо новое чувство амбиций, основанное на проевропейском мышлении, так как благополучие Германии неразрывно связано с благополучием всей Европы.

Орбан и Мерц публично поругались на саммите в Копенгагене

Ранее Мерц раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен за её стремление к чрезмерной централизации власти в Европейском союзе. Основная причина разногласий между политиками также связана с конфликтом на Украине и их подходами к его разрешению.

