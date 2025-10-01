Интервидение
30 сентября, 23:14

Мерц раскритиковал фон дер Ляйен за стремление к централизации власти в ЕС

Bloomberg: Украина рассорила канцлера ФРГ Мерца с главой ЕК фон дер Ляйен

Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1 / Alexandros Michailidis

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен, главу Европейской комиссии, за её стремление к чрезмерной централизации власти в Европейском союзе. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники.

Мерц планирует вернуть некоторые полномочия из Брюсселя в национальные столицы. Основная причина разногласий между политиками связана с конфликтом на Украине и их подходами к его разрешению.

Издание отмечает, что фон дер Ляйен утверждала о наличии согласованной стратегии европейских стран по отправке вооружения на Украину. В Берлине опровергли это заявление, подчеркнув, что Германия не имеет таких планов.

Помимо этого, вокруг Урсулы фон дер Ляйен разгорелся другой скандал. Её обвиняют в тайных переписках с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал сообщил о начале расследования по этому делу.

