26 сентября, 07:24

Главе ЕК фон дер Ляйен грозит отставка на фоне исчезнувшей переписки с Макроном

Урсула фон дер Ляйен и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / Zuma

Новый скандал вокруг исчезнувших секретных сообщений между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эмманюэлем Макроном может серьёзно ударить по их репутации. Как сообщила депутат Европарламента от Венгрии, европейский омбудсмен начал расследование о переписке, касающейся сделки ЕС с «Меркосур», что добавит напряжённости перед голосованием по вотуму недоверия главе ЕК 6–9 октября. Однако не исключено, что она сможет сохранить пост.

Для Макрона скандал стал дополнительным ударом на фоне массовых протестов во Франции и череды нелепых инцидентов с его участием, взять хотя бы унижение в Нью-Йорке. Ситуацию усугубляет позиция президента США Дональда Трампа, который возложил на европейских лидеров ответственность за «ведение Украины к победе».

При этом Трамп отказался вводить новые санкции против России, пока ЕС продолжает покупать у неё нефть. Как отмечают эксперты, теперь Европе придётся самостоятельно оплачивать свои обещания Украине, включая планы по созданию «сил стабилизации» на её территории, пишет kp.ru.

Напомним, ранее новый скандал вспыхнул вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен — её обвинили в тайных переписках с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Уже ведётся расследование, утверждает депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал.

Борис Эльфанд
