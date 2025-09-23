Фон дер Ляйен: ЕС прекратит закупки российских энергоресурсов к 2027 году

Европейский союз намерен отказаться от российских энергоносителей к 2027 году. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах сессии ГА ООН.

«Мы усиливаем давление, запрещая импорт российского СПГ на европейские рынки и нацеливаясь на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах. К 2027 году Европа навсегда перевернёт страницу в истории использования российских ископаемых видов топлива», — написала она в соцсети Х.

А ранее стало известно, что индийская компания Reliance Industries, принадлежащая Мукешу Амбани, самому богатому человеку Азии, активно закупала российскую сырую нефть с 2022 года. Общая стоимость этих закупок составила около $33 миллиардов (2,7 триллиона рублей). RI удалось получить существенную прибыль благодаря приобретению значительных объёмов российских жидких углеводородов по выгодным ценам.