Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 20:20

Фон дер Ляйен: ЕС прекратит закупки российских энергоресурсов к 2027 году

Обложка © X / Ursula von der Leyen

Обложка © X / Ursula von der Leyen

Европейский союз намерен отказаться от российских энергоносителей к 2027 году. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах сессии ГА ООН.

«Мы усиливаем давление, запрещая импорт российского СПГ на европейские рынки и нацеливаясь на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах. К 2027 году Европа навсегда перевернёт страницу в истории использования российских ископаемых видов топлива», — написала она в соцсети Х.

Трамп выступил на Генассамблее: мир — в кризисе, климат — «ложь», а сама ООН подверглась «прожарке»
Трамп выступил на Генассамблее: мир — в кризисе, климат — «ложь», а сама ООН подверглась «прожарке»

А ранее стало известно, что индийская компания Reliance Industries, принадлежащая Мукешу Амбани, самому богатому человеку Азии, активно закупала российскую сырую нефть с 2022 года. Общая стоимость этих закупок составила около $33 миллиардов (2,7 триллиона рублей). RI удалось получить существенную прибыль благодаря приобретению значительных объёмов российских жидких углеводородов по выгодным ценам.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ЕС
  • США
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar