25 сентября, 08:03

Исчезнувшая секретная переписка Макрона и фон дер Ляйен привела к громкому скандалу

Депутат ЕП Гал заявил о скандале с исчезнувшей переписке Макрона и фон дер Ляйен

Обложка © ТАСС / AP / Michel Euler

Новый скандал вспыхнул вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен — её обвинили в тайных переписках с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Уже ведётся расследование, утверждает депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал.

«Европейский омбудсмен начала расследование секретных текстовых сообщений фон дер Ляйен Макрону о сделке между Евросоюзом и Южноамериканским торгово-экономическим объединением «Меркосур». Как и в случае со скандалом с Pfizergate, эти сообщения также пропали», — пишет евродепутат Гал в соцсети Х.

Она сочла новый скандал доказательством недостаточной прозрачности в деятельности ЕК. Гал требует добиться реальной открытости в институтах Евросоюза, исключив в будущем секретные соглашения и исчезающие сообщения.

Ранее румынский евродепутат Георге Пиперей подал иск в Суд ЕС против председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинив её в клевете. С его слов, во время июльских дебатов глава ЕК намекнула на его связи с Россией, что он расценивает как личные нападки. Политик требует официальных публичных извинений.

