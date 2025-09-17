На фон дер Ляйен подали в суд ЕС из-за клеветы о России

Румынский евродепутат Георге Пиперей обратился в Суд ЕС с иском против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинив её в клевете. Об этом сообщает Politico.

По словам парламентария, ранее инициировавшего вотум недоверия председателю ЕК, фон дер Ляйен во время июльских дебатов «лично напала» на него, намекнув на выполнение им «приказов из России». Пиперей, представляющий группу «Европейские консерваторы и реформисты», настаивает на официальных публичных извинениях от главы Еврокомиссии.

Как уточняет издание, судебная инстанция пока не приняла решения о приемлемости иска.