На фон дер Ляйен подали в суд ЕС из-за клеветы о России
Румынский евродепутат Пиперей подал в суд на фон дер Ляйен за клевету
Румынский евродепутат Георге Пиперей обратился в Суд ЕС с иском против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинив её в клевете. Об этом сообщает Politico.
По словам парламентария, ранее инициировавшего вотум недоверия председателю ЕК, фон дер Ляйен во время июльских дебатов «лично напала» на него, намекнув на выполнение им «приказов из России». Пиперей, представляющий группу «Европейские консерваторы и реформисты», настаивает на официальных публичных извинениях от главы Еврокомиссии.
Как уточняет издание, судебная инстанция пока не приняла решения о приемлемости иска.
Напомним, в июле фон дер Ляйен уже пытались объявить вотум недоверия. Однако Европарламент отклонил его. Главу ЕК обвиняли в том, что она наотрез отказывается раскрыть переписку с генеральным директором медицинской компании Pfizer Альбертом Бурлой. Однако на этом череда скандалов не завершилась. Как сообщал Life.ru, в начале сентября во Франции осудили ежегодное обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвав его настоящим позором из-за её попыток обосновать выделение ещё больших средств Украины.