Фон дер Ляйен могут отправить в отставку в начале октября

Европарламент проведёт в начале октября рассмотрение двух вотумов недоверия в отношении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Данное заявление сделало издание Politico со ссылкой на внутреннее электронное письмо председателя законодательного органа Роберты Метсолы.

Отмечается, что вотум недоверия — это голосование, в рамках которого участники решают, является ли то или иное должностное лицо достойным дальше вести свою работу. Если человек больше не пользуется поддержкой, то он может отправлен в отставку. В некоторых случаях на пост могут предложить сразу другую кандидатуру.

Инициаторами выступили две политические группы: праворадикальный альянс «Патриоты за Европу» и фракция «Левые», подавшие отдельные петиции 10 сентября. Это произошло через несколько часов после программного выступления фон дер Ляйен о положении Союза в Страсбурге и всего через два месяца после предыдущего вотума доверия, что подчеркивает углубляющуюся политическую раздробленность в ЕС.

«Патриоты за Европу» в своём постановлении акцентировали внимание на то, что в работе ЕК отсутствует прозрачность и подотчётность, а также раскритиковали торговые соглашения с США. Левые, в свою очередь, осудили торговую политику комиссии, но основное внимание уделили бездействию исполнительной власти на фоне операций Израиля в секторе Газа.

Согласно процедурным нормам, наиболее вероятным сценарием станет проведение совместных дебатов по обоим вотумам 6 октября с последующими раздельными голосованиями 9 октября. Исход голосования остаётся неопределённым, поскольку для принятия резолюции требуется абсолютное большинство голосов депутатов.