11 сентября, 09:35

Орбан призвал впавшую в милитаристский угар фон дер Ляйен уйти в отставку

Обложка © ТАСС / AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал отставки председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его мнению, она должна покинуть свой пост из-за провоенных высказываний и серьёзных вызовов. Об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

«Фон дер Ляйен должна уйти. Огромные вызовы, ожесточенные дебаты. Перемены грядут, хотим мы этого или нет», — привел Ковач слова Орбана в соцсети X

Венгрия выразила полную поддержку Польше в связи с инцидентом со сбитыми БПЛА. При этом Орбан раскритиковал главу ЕК за её резкую провоенную позицию, которую та озвучила после происшествия. Он обратил внимание на частое упоминание Украины в её речи, а также на угрозы сократить финансирование ЕС для тех, кто не согласен с политикой Брюсселя.

Кстати, фон дер Ляйен не чужда военная тема, ведь с 2013 по 2019 год она возглавляла Министерство обороны Германии.

Польские военные заявили, что беспилотники, вошедшие в воздушное пространство страны в ночь с 9 на 10 сентября, якобы были российскими. В связи с этим правительство страны обратилось к союзникам с просьбой предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны. Швеция пообещала оказать срочную помощь, включая ПВО и авиацию, а Нидерланды — направить комплексы Patriot и трёхсот военнослужащих.

«Пришло время»: Фон дер Ляйен призвала ЕС навсегда отказаться от «грязных» энергоресурсов России
Со своей стороны, Министерство обороны России заявило, что не планировало уничтожать какие-либо объекты на территории Польши. Там также предложили польской стороне провести совместные консультации по данному вопросу.

Никита Никонов
