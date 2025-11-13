Стало известно, какую роль сыграл Коломойский* в «Шлагбаумгейте»

В ближнем окружении Владимира Зеленского считают, что олигарх Игорь Коломойский*, находящийся в СИЗО, а также его партнер Геннадий Боголюбов, уехавший в Вену, могут играть ключевую роль в раскрутке дела против бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщили телеграм-каналу «Политика Страны» источники, близкие к Офису украинского президента.

По словам собеседников, за несколько недель до огласки материалов расследования Коломойский* неоднократно выезжал на допросы в НАБУ и после возвращался «в хорошем настроении», уверяя знакомых, что «Зеленскому скоро конец». Источники полагают, что значительную часть информации о Миндиче — а возможно, и о самом президенте — следствию мог передать именно Коломойский*. Долгое время Миндич считался одним из самых близких к олигарху людей, и сведений у него накопилось достаточно.

Ранее в медиа сообщалось, что прослушивание квартиры Миндича велось из соседнего помещения, которое принадлежит Боголюбову. Также СБУ утверждала, что сотрудники НАБУ сопровождали Боголюбова при его выезде из Украины под чужим паспортом в 2024 году. В бюро эти обвинения отрицали.

«Шлагбаумгейт»: справка

Скандал вспыхнул после того, как 10 ноября НАБУ провело масштабные обыски в энергетическом секторе. Антикоррупционеры показали кадры с изъятыми сумками, набитыми валютой. Следственные действия прошли у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в «Энергоатоме».

По данным украинских медиа, ключевым фигурантом является бизнесмен Тимур Миндич — человек, которого в Киеве называют «кошельком» Зеленского. Следствие считает, что схема, известная как «шлагбаум», позволяла участникам получать незаконные доходы.

НАБУ также опубликовало аудиозаписи, свидетельствующие о возможной легализации денег через офис в центре Киева. Саму историю в украинской прессе уже прозвали «Шлагбаумгейт».

