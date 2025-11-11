Европейские страны не направят свои военные контингенты на Украину для поддержки киевских властей. Об этом в эфире YouTube‑канала профессора Хельсинского университета Глена Дизена заявил британский дипломат Ян Прауд.

«Поляки не отправят свои войска, хотя у них одна из крупнейших армий в ЕС и они тратят более 4% ВВП на оборону. Ведь у прибалтов и так явно недостаточно войск. И, честно говоря, у французов и англичан тоже. Знаете, если бы мы могли собрать по 10 000 человек, то нам бы повезло. В прошлом мы отказывались даже от этого», — сказал он.

Дипломат добавил, что остаётся Германия, но у неё есть свои экономические проблемы.

Прауд подчеркнул, что единственный путь к разрешению конфликта — это остановка боевых действий и заключение мирного соглашения с Россией.

Ранее стало известно, что Европейский союз утвердил выделение Украине нового финансового транша в размере 1,8 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Эти средства предназначены для поддержания макрофинансовой стабильности и обеспечения функционирования системы государственного управления. Решение было принято после того, как Киев выполнил девять из десяти условий, необходимых для получения пятого транша финансовой помощи.