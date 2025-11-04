ЕС выделил Украине новый транш помощи на 1,8 миллиарда евро

Евросоюз утвердил выделение Украине очередного транша финансовой помощи в размере 1,8 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

Средства направят на поддержку макрофинансовой стабильности и функционирования системы государственного управления Украины. Решение принято после того, как Киев выполнил девять из десяти условий, необходимых для получения пятого транша.

С учётом новой выплаты общий объём помощи Евросоюза Украине с 2022 года достиг около 180 миллиардов евро, включая более 63 миллиардов военной поддержки, уточнил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

А ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо высказал критику в адрес Европейского совета, заявив, что чрезмерное внимание к Украине отвлекает от насущных внутренних проблем стран-членов ЕС. По его мнению, такая однобокая внешняя политика ставит под угрозу экономическое благополучие Евросоюза, поскольку игнорируются ключевые внутренние вызовы.