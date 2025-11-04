Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 ноября, 10:33

Запад преподнёс Украине неприятную весть относительно её шансов на вступление в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc

Перспективы быстрого вступления Украины в ЕС выглядят маловероятными из-за серьёзных препятствий на этом пути. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на новый доклад Еврокомиссии.

Согласно документу, Киев проявляет сильное желание присоединиться к блоку, однако ему необходимо переломить негативную динамику в борьбе с коррупцией. Отмечается усиление давления на антикоррупционные органы и гражданское общество Украины, а также необходимость ускорить реформы, связанные с верховенством права.

Особое внимание уделяется важности обеспечения независимости судов, противодействия организованной преступности и уважения к гражданскому обществу. В докладе подчёркивается, что для вступления в ЕС требуется согласие всех стран-членов, но Венгрия препятствует дальнейшим переговорам.

А ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недовольство по поводу зацикленности Европейского совета на Украине, в ущерб решению внутренних проблем стран Евросоюза. Он подчеркнул, что ЕС рискует поставить под угрозу своё благосостояние, продолжая игнорировать важнейшие внутренние вопросы ради внешней политики.

Наталья Демьянова
