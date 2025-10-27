В МИД Венгрии заявили о невозможности вступления Украины в ЕС из-за Орбана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Венгерское правительство под руководством Виктора Орбана намерено заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Такое заявление сделал министр иностранных дел Петер Сийярто, выступая перед депутатами парламента.
«Вы можете быть уверены в том, что пока я являюсь министром иностранных дел, а Виктор Орбан — премьер-министром, вступление Украины в ЕС не начнётся», — заявил глава МИД, отвечая на вопросы депутатов по поводу позиции кабмина относительно присоединения Украины к ЕС.
А ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недовольство по поводу зацикленности Европейского совета на Украине, в ущерб решению внутренних проблем стран Евросоюза. Он подчеркнул, что ЕС рискует поставить под угрозу своё благосостояние, продолжая игнорировать важнейшие внутренние вопросы ради внешней политики.
