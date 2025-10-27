В МИД Венгрии заявили о невозможности вступления Украины в ЕС из-за Орбана

«Вы можете быть уверены в том, что пока я являюсь министром иностранных дел, а Виктор Орбан — премьер-министром, вступление Украины в ЕС не начнётся», — заявил глава МИД, отвечая на вопросы депутатов по поводу позиции кабмина относительно присоединения Украины к ЕС.