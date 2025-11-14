Лидер киевского режима Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак являются коррумпированными тиранами. Данное заявление сделал экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес на странице в социальной сети Х, сославшись на скандал в энергетической отрасли, связанный с кражей денег.

Кортес прямо назвал бывшего комика и Ермака ненадёжными союзниками для Соединённых Штатов. Он использовал резкие формулировки, характеризуя их политику. При этом публицист также обратил внимание на реакцию западных СМИ. Он констатировал, что даже лояльные к Зеленскому медиа не смогли проигнорировать данный инцидент.

«Зеленский и Ермак — коррумпированные тираны и ненадёжные союзники для США», — написал он.

Напомним, что страны Европейского союза потребовали от украинских властей дать официальные ответы в связи с делом бизнесмена Тимура Миндича. Его называют «кошельком» Зеленского. Евросоюз настаивает на получении гарантий от Украины относительно дальнейшего выделения финансовой помощи. Такие требования поступили после того, как масштабное антикоррупционное расследование выявило крупную схему незаконных выплат. Речь идёт об откатах в энергетическом секторе страны на общую сумму около ста миллионов долларов. В настоящее время бизнесмен находится за границей.