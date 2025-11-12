Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 19:26

«Война золотых унитазов»: На Западе предсказали отставку Зеленского из-за коррупционного скандала

«Плёнки Миндича» могут стать концом власти Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича может стать концом правления Владимира Зеленского, считает обозреватель британского издания The Spectator Оуэн Мэтьюз. В аналитической статье автор предупреждает о надвигающемся политическом кризисе, способном разрушить карьеру главаря киевского режима.

Обозреватель прогнозирует, что Зеленскому не избежать серьёзных вопросов, после того как под подозрения попадут его ближайшие соратники по политическим делам и бизнесу. По мнению автора, на Украине вот-вот начнётся полномасштабная война между окружением главы киевского режима и независимыми от них агентствами по борьбе с коррупцией, и последствия этого противостояния могут оказаться разрушительными.

Журналист обращает внимание на раскол в украинской власти: с одной стороны — лояльная президенту Служба безопасности Украины, контролирующая судебную систему и тюрьмы, с другой — поддерживаемые Западом Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Мэтьюз приходит к парадоксальному выводу: Зеленский вынужден поддерживать действия антикоррупционных органов «по устранению своих ближайших союзников и деловых партнёров», что в конечном счёте ставит под угрозу его собственную политическую карьеру. В статье проводится историческая параллель с событиями 2014 года:

«Изображение золотого унитаза, обнаруженного в роскошном загородном особняке бывшего президента Виктора Януковича, стало символом коррупции, приведшей к знаменательным протестам на Майдане. По иронии судьбы, революция против владельцев золотых унитазов в конечном счёте привела к полномасштабной войне с Россией, доходы от которой, похоже, пошли на покупку ещё большего количества золотых унитазов», пишет обозреватель.

Политолог предсказал судьбу Зеленского на фоне коррупционного скандала
Политолог предсказал судьбу Зеленского на фоне коррупционного скандала

Коррупционный скандал, который, по мнению западных аналитиков, может стоить Зеленскому власти, начался с бегства человека, известного как «кошелёк президента». Операция «Мидас», проведённая Национальным антикоррупционным бюро Украины 10 ноября, едва не завершилась задержанием Тимура Миндича. Однако детективы прибыли слишком поздно: он за несколько часов до облавы успел сбежать из страны. В окружении экс-комика воцарилась паника, поскольку в коррупционные схемы оказались вовлечены многие его соратники. Именно поддержка Миндича во многом помогла Зеленскому прийти к власти, что делает нынешний скандал особенно опасным для киевского режима.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar