Коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича может стать концом правления Владимира Зеленского, считает обозреватель британского издания The Spectator Оуэн Мэтьюз. В аналитической статье автор предупреждает о надвигающемся политическом кризисе, способном разрушить карьеру главаря киевского режима.

Обозреватель прогнозирует, что Зеленскому не избежать серьёзных вопросов, после того как под подозрения попадут его ближайшие соратники по политическим делам и бизнесу. По мнению автора, на Украине вот-вот начнётся полномасштабная война между окружением главы киевского режима и независимыми от них агентствами по борьбе с коррупцией, и последствия этого противостояния могут оказаться разрушительными.

Журналист обращает внимание на раскол в украинской власти: с одной стороны — лояльная президенту Служба безопасности Украины, контролирующая судебную систему и тюрьмы, с другой — поддерживаемые Западом Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Мэтьюз приходит к парадоксальному выводу: Зеленский вынужден поддерживать действия антикоррупционных органов «по устранению своих ближайших союзников и деловых партнёров», что в конечном счёте ставит под угрозу его собственную политическую карьеру. В статье проводится историческая параллель с событиями 2014 года:

«Изображение золотого унитаза, обнаруженного в роскошном загородном особняке бывшего президента Виктора Януковича, стало символом коррупции, приведшей к знаменательным протестам на Майдане. По иронии судьбы, революция против владельцев золотых унитазов в конечном счёте привела к полномасштабной войне с Россией, доходы от которой, похоже, пошли на покупку ещё большего количества золотых унитазов», — пишет обозреватель.