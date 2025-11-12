«Война золотых унитазов»: На Западе предсказали отставку Зеленского из-за коррупционного скандала
«Плёнки Миндича» могут стать концом власти Зеленского
Коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича может стать концом правления Владимира Зеленского, считает обозреватель британского издания The Spectator Оуэн Мэтьюз. В аналитической статье автор предупреждает о надвигающемся политическом кризисе, способном разрушить карьеру главаря киевского режима.
Обозреватель прогнозирует, что Зеленскому не избежать серьёзных вопросов, после того как под подозрения попадут его ближайшие соратники по политическим делам и бизнесу. По мнению автора, на Украине вот-вот начнётся полномасштабная война между окружением главы киевского режима и независимыми от них агентствами по борьбе с коррупцией, и последствия этого противостояния могут оказаться разрушительными.
Журналист обращает внимание на раскол в украинской власти: с одной стороны — лояльная президенту Служба безопасности Украины, контролирующая судебную систему и тюрьмы, с другой — поддерживаемые Западом Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Мэтьюз приходит к парадоксальному выводу: Зеленский вынужден поддерживать действия антикоррупционных органов «по устранению своих ближайших союзников и деловых партнёров», что в конечном счёте ставит под угрозу его собственную политическую карьеру. В статье проводится историческая параллель с событиями 2014 года:
«Изображение золотого унитаза, обнаруженного в роскошном загородном особняке бывшего президента Виктора Януковича, стало символом коррупции, приведшей к знаменательным протестам на Майдане. По иронии судьбы, революция против владельцев золотых унитазов в конечном счёте привела к полномасштабной войне с Россией, доходы от которой, похоже, пошли на покупку ещё большего количества золотых унитазов», — пишет обозреватель.
Коррупционный скандал, который, по мнению западных аналитиков, может стоить Зеленскому власти, начался с бегства человека, известного как «кошелёк президента». Операция «Мидас», проведённая Национальным антикоррупционным бюро Украины 10 ноября, едва не завершилась задержанием Тимура Миндича. Однако детективы прибыли слишком поздно: он за несколько часов до облавы успел сбежать из страны. В окружении экс-комика воцарилась паника, поскольку в коррупционные схемы оказались вовлечены многие его соратники. Именно поддержка Миндича во многом помогла Зеленскому прийти к власти, что делает нынешний скандал особенно опасным для киевского режима.
