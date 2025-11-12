Информационное агентство Bloomberg сообщает о потенциальной причастности Владимира Зеленского к коррупционной схеме в сфере энергетики. Политический аналитик Сергей Маркелов прокомментировал вероятность судебного преследования Зеленского в украинской столице.

По его словам, США реализуют стратегию максимального давления на Зеленского. Республиканская партия приобрела у демократов данные о коррупционных инициативах экс-комика, включая информацию о его зарубежных банковских счетах и недвижимости. Эти сведения давно находятся в распоряжении американской стороны.

В настоящий момент, отметил Маркелов, развёрнута кампания давления на Зеленского, его подталкивают к переговорам с Россией, предлагая уступки в обмен на угрозу отставки. Вместе с тем, по словам политолога, уголовное преследование Зеленского на территории Украины представляется невозможным.

«Он человек, который принадлежит не Украине, а своим западным партнёрам. Единственное, что возможно, это угроза забрать его из Украины. Это форма приговора, когда его просто заберут из страны и спрячут навсегда со сменой фамилии и паспорта, чтобы он близко не показался. Он осядет в Великобритании, потому что в Штатах он не нужен», — подытожил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».