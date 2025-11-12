Политолог предсказал судьбу Зеленского на фоне коррупционного скандала
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Информационное агентство Bloomberg сообщает о потенциальной причастности Владимира Зеленского к коррупционной схеме в сфере энергетики. Политический аналитик Сергей Маркелов прокомментировал вероятность судебного преследования Зеленского в украинской столице.
По его словам, США реализуют стратегию максимального давления на Зеленского. Республиканская партия приобрела у демократов данные о коррупционных инициативах экс-комика, включая информацию о его зарубежных банковских счетах и недвижимости. Эти сведения давно находятся в распоряжении американской стороны.
В настоящий момент, отметил Маркелов, развёрнута кампания давления на Зеленского, его подталкивают к переговорам с Россией, предлагая уступки в обмен на угрозу отставки. Вместе с тем, по словам политолога, уголовное преследование Зеленского на территории Украины представляется невозможным.
«Он человек, который принадлежит не Украине, а своим западным партнёрам. Единственное, что возможно, это угроза забрать его из Украины. Это форма приговора, когда его просто заберут из страны и спрячут навсегда со сменой фамилии и паспорта, чтобы он близко не показался. Он осядет в Великобритании, потому что в Штатах он не нужен», — подытожил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Напомним,10 ноября в дом к украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу в рамках операции «Мидас» пожаловали детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Этого человека называют «кошельком Зеленского» и во многом благодаря его влиянию тот вообще пришёл к власти. Однако инспекторы не нашли его дома, поскольку Миндич за несколько часов до их облавы сбежал в другую страну. В окружении главы киевского режима воцарилась паника, поскольку в коррупционные схемы были вовлечены практически все его соратники.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.