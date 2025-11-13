«Лошадь и телега»: Политолог рассказал, потеряет ли Зеленский власть из-за «плёнок Миндича»

Владимира Зеленского действительно могут отправить в отставку после коррупционного скандала с участием его соратника бизнесмена Тимура Миндича, но только если изначально вся ситуация создавалась ради такой цели. Об этом рассказал Life.ru политолог Александр Дудчак, оценивая шансы Зеленского усидеть в кресле президента после огласки всех теневых махинаций его «команды».

В истории с Миндичем и Зеленским надо правильно расставить лошадь и телегу, а потом понять, что же с ними делать. Если единственная задача была — убрать Зеленского и под это разворачивают всю эту кампанию, то разворачивать будут по-другому. Но это не значит, что Зеленского точно отправят в отставку. Александр Дудчак Политолог

Если задача по отставке поставлена была заранее, то Зеленскому вряд ли удастся её избежать. Но пока особого смысла убирать Зеленского нет, хотя такие варианты на Украине рассматриваются, полагает эксперт. По его мнению, в стране идёт закулисный «кастинг» на место лидера страны, и это явно небыстрый процесс. Политолог добавил, что если противники Зеленского и хотят устранить его, то явно не в открытой борьбе, а чтобы всё выглядело так, будто никто никого не свергал.

«Знаете, как зуб расшатывают, а потом он сам бац — и выпадает. И вот Зеленского сейчас расшатывают», — пояснил Дудчак.

В ближайшее время отставки главы киевского режима не будет, подчеркнул аналитик. Но возможно, что коррупционный скандал с его соратником Миндичем, — это просто одна из частей подготовки к смене власти. В этом, кстати, заинтересованы многие влиятельные силы, в том числе и на Западе. Кто-то хочет поменять Зеленского на такого же, но «своего», а кто-то хочет сменить лидера страны ради изменения вектора проводимой политики, заключил собеседник Life.ru.

Напомним, британское издание The Spectator сообщило, что коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича может стать концом правления Владимира Зеленского. Сейчас предприниматель находится за границей, куда он сбежал после обвинений в коррупции. В НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) заявили, что киевские коррупционеры отмыли около 100 миллионов долларов на одной лишь энергетике. В Киеве Миндича прозвали «кошельком» Зеленского, благодаря деньгам предпринимателя он якобы смог сделать карьеру. По данным украинских СМИ, беглый коррупционер скрывается в Израиле.