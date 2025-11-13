Зеленский открестился от дружбы с Миндичем после коррупционного скандала

Владимир Зеленский заявил, что якобы не общался со своим соратником и предпринимателем Тимуром Миндичем с того момента, как в отношении бизнесмена началось расследование по делу о коррупции. Об этом пишет Bloomberg. Глава киевского режима пообещал всячески содействовать следствию.

Напомним, против соратника и «спонсора» Владимира Зеленского начали расследование по делу о коррупции. Речь идёт о бизнесмене Тимуре Миндиче, который успел выехать с Украины перед проведением масштабных обысков. Согласно обвинениям, коррупционными махинациями были охвачены едва ли не все приближённые Зеленского. В НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) заявили, что киевские коррупционеры отмыли около 100 миллионов долларов на одной лишь энергетике. В Киеве Миндича прозвали «кошельком» Зеленского, а его квартиру назвали «предвыборным штабом Зе» и местом сходок коррупционеров. В Европе уже прочат Украине проблемы с дальнейшим финансированием из-за такого скандала в команде главы киевского режима.