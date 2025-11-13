«100%, он скрысил»: В суде зачитали переписку Миндича и Шефира о залоге для Чернышова

В суде были обнародованы детали разговора между бизнесменом Тимуром Миндичем и бывшим помощником Зеленского Сергеем Шефиром о сборе средств для внесения залога за экс-вице-премьера Алексея Чернышова. Переписку зачитал прокурор САП в рамках коррупционного расследования.

Согласно расшифровке, Шефир заявил: «Если у тебя официальная часть есть, то неофициально мы все поучаствуем. Сложимся». В ответ Миндич выразил сомнение в необходимости помощи Чернышову, заявив: «100%, что он скрысил 6 или 26», намекая на незаконное обогащение чиновника.

В диалоге также обсуждались непропорциональные официальным доходам траты Чернышова — парк автомобилей, обслуживающий персонал и арендованный дом стоимостью 10-15 тысяч долларов в месяц. Напомним, что Чернышову ранее был назначен залог в 120 млн гривен, а сейчас ему предъявлено новое обвинение в незаконном обогащении.