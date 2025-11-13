«100%, он скрысил»: В суде зачитали переписку Миндича и Шефира о залоге для Чернышова
В суде были обнародованы детали разговора между бизнесменом Тимуром Миндичем и бывшим помощником Зеленского Сергеем Шефиром о сборе средств для внесения залога за экс-вице-премьера Алексея Чернышова. Переписку зачитал прокурор САП в рамках коррупционного расследования.
Согласно расшифровке, Шефир заявил: «Если у тебя официальная часть есть, то неофициально мы все поучаствуем. Сложимся». В ответ Миндич выразил сомнение в необходимости помощи Чернышову, заявив: «100%, что он скрысил 6 или 26», намекая на незаконное обогащение чиновника.
В диалоге также обсуждались непропорциональные официальным доходам траты Чернышова — парк автомобилей, обслуживающий персонал и арендованный дом стоимостью 10-15 тысяч долларов в месяц. Напомним, что Чернышову ранее был назначен залог в 120 млн гривен, а сейчас ему предъявлено новое обвинение в незаконном обогащении.
Напомним, 10 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели операцию «Мидас» по месту жительства украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют спонсором Владимира Зеленского. Сообщается, что Миндич покинул страну за несколько часов до начала операции якобы на законных основаниях. В ряде источников утверждается о возникновении напряжённости в окружении киевского главаря в связи с антикоррупционным расследованием.
