Рейтинг главаря киевского режима Владимира Зеленского снизился приблизительно на 40% за последнюю неделю и сейчас составляет менее 20%. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, сославшись на данные закрытых социологических исследований, проведённых после недавнего коррупционного скандала, пишет издание «Страна».

«У Зеленского в социсследованиях, что я видел, рейтинг ниже 20%», — заявил Железняк.

Кроме того, по словам нардепа, уровень недоверия к Зеленскому сейчас значительно превышает уровень доверия. Источники информации парламентарий не уточнил.

Ранее сообщалось, что коррупционный скандал на Украине рассматривается на Западе как часть стратегии США против Владимира Зеленского. Американский журналист заявил, что действия НАБУ указывают на то, что Вашингтон начал «замыкать кольцо» вокруг экс-комика. Он посчитал, что начало скандала совпадает с турне главаря киевского режима и может подорвать его репутацию и шансы на получение помощи. Журналист подчеркнул, что Зеленский более не находится под полной защитой.