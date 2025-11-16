Коррупционный скандал на Украине является частью стратегии США против Владимира Зеленского. Об этом заявил американский журналист Патрик Хэннингсен в интервью Youtube-канала Рэйчел Блевинс.

По его словам, инициатива НАБУ свидетельствует о том, что Вашингтон начинает «замыкать кольцо» вокруг Зеленского. Эксперт считает, что скандал специально разворачивается в момент, когда экс-комик начинает тур по Европе и США в поисках финансирования. Это может серьёзно подорвать его репутацию и шансы на получение помощи.

«Для меня стало шоком то, что инициатива исходит от НАБУ, потому что это говорит о том, что США начинают «замыкать кольцо» вокруг Зеленского. Он больше не находится под полной защитой», — сказал Хэннингсен.