«Начали замыкать кольцо»: В США сообщили плохие вести для Зеленского
На Западе назвали коррупционный скандал на Украине атакой США на Зеленского
Коррупционный скандал на Украине является частью стратегии США против Владимира Зеленского. Об этом заявил американский журналист Патрик Хэннингсен в интервью Youtube-канала Рэйчел Блевинс.
По его словам, инициатива НАБУ свидетельствует о том, что Вашингтон начинает «замыкать кольцо» вокруг Зеленского. Эксперт считает, что скандал специально разворачивается в момент, когда экс-комик начинает тур по Европе и США в поисках финансирования. Это может серьёзно подорвать его репутацию и шансы на получение помощи.
«Для меня стало шоком то, что инициатива исходит от НАБУ, потому что это говорит о том, что США начинают «замыкать кольцо» вокруг Зеленского. Он больше не находится под полной защитой», — сказал Хэннингсен.
Ранее стало известно о начале антикоррупционного расследования в отношении Тимура Миндича, которого связывают с финансовыми операциями Владимира Зеленского. По данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), близкие к Миндичу лица предположительно отмыли около 100 миллионов долларов в энергетическом секторе. Квартира Миндича упоминалась как место проведения предвыборных мероприятий Зеленского и как площадка для встреч лиц, причастных к коррупции. Бизнесмен покинул Украину до проведения следственных действий. В европейских кругах выражают обеспокоенность возможным влиянием данного инцидента на объёмы финансовой помощи Киеву.
