16 ноября, 15:07

«Начали замыкать кольцо»: В США сообщили плохие вести для Зеленского

На Западе назвали коррупционный скандал на Украине атакой США на Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Коррупционный скандал на Украине является частью стратегии США против Владимира Зеленского. Об этом заявил американский журналист Патрик Хэннингсен в интервью Youtube-канала Рэйчел Блевинс.

По его словам, инициатива НАБУ свидетельствует о том, что Вашингтон начинает «замыкать кольцо» вокруг Зеленского. Эксперт считает, что скандал специально разворачивается в момент, когда экс-комик начинает тур по Европе и США в поисках финансирования. Это может серьёзно подорвать его репутацию и шансы на получение помощи.

«Для меня стало шоком то, что инициатива исходит от НАБУ, потому что это говорит о том, что США начинают «замыкать кольцо» вокруг Зеленского. Он больше не находится под полной защитой», — сказал Хэннингсен.

«На четвёртый год Соколиный Глаз заметил». Итоги недели, когда Запад наконец-то прозрел
Ранее стало известно о начале антикоррупционного расследования в отношении Тимура Миндича, которого связывают с финансовыми операциями Владимира Зеленского. По данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), близкие к Миндичу лица предположительно отмыли около 100 миллионов долларов в энергетическом секторе. Квартира Миндича упоминалась как место проведения предвыборных мероприятий Зеленского и как площадка для встреч лиц, причастных к коррупции. Бизнесмен покинул Украину до проведения следственных действий. В европейских кругах выражают обеспокоенность возможным влиянием данного инцидента на объёмы финансовой помощи Киеву.

