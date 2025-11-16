«На четвёртый год Соколиный Глаз заметил». Итоги недели, когда Запад наконец-то прозрел Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, почему коррупционные скандалы добивают Украину, как Вашингтон отворачивается от Зеленского, а Венгрия дала бой Брюсселю. 15 ноября, 21:23 Коррупция на Украине стала новостью для тех, кто годами закрывал на это глаза. Коллаж © Life.ru. Обложка © ChatGPT

Уходящая неделя прошла под знаком громких коррупционных скандалов на Украине. Не то, чтобы мы узнали что-то новое. Мы годами об этом рассказывали, на что нас обвиняли во «вывсёврёти» и «кремлёвской пропаганде» (как будто это что-то плохое), и даже подробнее, чем это делают сейчас западные СМИ.

На четвёртый год заключения Соколиный Глаз заметил, что у тюрьмы не хватает трёх стен. В смысле на одиннадцатый год воровства Запад заметил коррупцию на Украине.

До этого просто киевский режим делился со своими западными кураторами (10% for the Big Gay, для Большого Парня, — вся Америка знала о том, что семейство Байден кормилось с коррупции на Украине). А тут что-то пошло не так.

Зеленский срочно (и по беспределу) лишил Тимура Миндича, своего ближайшего друга и помощника, украинского гражданства. Видимо, чтобы тот не мог сдаться и начать давать показания.

На майдане состоялся потужный митинг против коррупции, на который собралось аж около ста человек. Вы же помните эти смешные рассказы десятилетней давности про «если эти будут красть, то мы их тоже свергнем»? Сложно свергать, когда ты работаешь в борделе в Польше или догниваешь в полях под Мирноградом. И прямо с митинга протеста людей хватают людоловы из ТЦК.

Европейские лидеры выступили с заявлениями вида «Ну и что, что ворует? Зато делится!». То есть, что всё это кремлёвские нарративы, и нужно продолжать давать деньги Зеленскому, чтобы тот их воровал, «иначе Путин обрадуется».

Но за океаном такое не поддержали. Ряд американских СМИ основательно прошёлся про «злочинну владу» Зеленского, а госсекретарь Рубио вообще заявил, что «нет смысла давать ПВО Украине, потому что её там всё равно через неделю уничтожат».

А США отказались голосовать за антироссийскую поправку в резолюции ООН, а также убрали из текста все упоминания «российской агрессии». Что предсказуемо вызвало возмущение свидомитов и даже рассказы о том, что «на самом деле ничего такого не было, это кремлёвская пропаганда».

Генерал Флинн (репрессированный при Байдене и теперь активно выбивающий денежные компенсации за это в судах) вообще заявил, что «Запад проиграл конфликт на Украине. США обязаны прекратить все варианты своего участия в конфликте».

На что Зеленский возмущённо ответил, что у него ещё осталось некоторое количество рабов, а значит, некоторое время ещё можно поворовать (пока они не кончатся). Я, конечно, ёрничаю, но исключительно правдиво.

Вот только с «что именно украсть» у Зеленского большие проблемы. Еврорейх прислал какие-то собранные крохи, но их не хватит даже на поддержание штанов. Поэтому Зеленский отправляется в гастрольное турне «Попрошайничество как искусство. Дайте денег, а то воровать нечего».

Для начала в Грецию, выпрашивать две батареи «пэтриот». Ведь Греции не нужна ПВО, у них в соседях Турция, которая постоянно не воюет со своими соседями. И где никто не спрашивает: «Чей Кипр?»

Я крайне сомневаюсь в успешности данных гастролей Зеленского, особенно в свете свежих коррупционных скандалов (да и до этого Греция ранее уже отказывалась расставаться с дефицитной ПВО). Но надежды вьюношей питают, даже если мальчик «не лох, 47 годиков».

В то же время Венгрия пошла в наступление. Орбан заявил: «Мы твёрдо выступили против санкций ЕС в отношении российских энергоносителей, защищая наш суверенитет и граждан. Мир в Европе будет достигнут путём переговоров, а не санкций. Попытка Брюсселя обойти наше вето и навязать свою волю в качестве «торговой политики» не будет принята. Мы принимаем правовые меры и продолжим защищать интересы Венгрии».

А Сийярто добавил, что «правительство Венгрии намерено не допустить проникновения «украинской мафии» в Евросоюз (ЕС), а также выхода на европейский рынок сельхозпродукции низкокачественного украинского зерна».

Это всё приятно, но мы понимаем, что даже если Зеленский будет есть младенцев в прямом эфире, то Евросоюз заявит, что это нейросети Мосфильма. Поэтому никаких иллюзий про «Зеленского уберут» мы не испытываем, а этот конфликт (как мы изначально годами и пишем) будет решён на поле боя. Где, собственно, наши войска уже практически освободили Красноармейск и завершают зачистку котла в Мирнограде.

Наше дело правое, Каганат будет разрушен.

Авторы Александр Роджерс