«Одевайте каски — Сталинград». Почему остановка на полпути для России смертельно опасна Публицист и аналитик Александр Роджерс — о роковой ошибке «недобития» врага, которую нам предлагают повторить. И почему финал спецоперации определит будущее России на десятилетия вперёд. 13 ноября, 21:23 Перемирие сейчас — это война с НАТО завтра. Почему отступать уже поздно. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Gsign76, d1sk, LeStudio

Всё-таки Александр Сергеевич — гений и классик на все времена. Читаю я тут рассуждения некоторых о том, как нужно правильно воевать, и невольно вспоминается:

Зато читал Адама Смита И был глубокий эконом, То есть умел судить о том, Как государство богатеет, И чем живёт, и почему Не нужно золота ему, Когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог И земли отдавал в залог.

Оказывается, что нужно всего лишь вбомбить Украину в каменный век, — и наступит счастье. Больше ничего не нужно, и всё сразу закончится.

А Генштаб зачем-то воюет на фронте, уничтожает живую силу и технику. А правительство зачем-то референдумы на новых территориях проводило. А Госдума зачем-то принимала новые территории в состав России.

Нужно же было просто разбомбить энергетику (А мосты? Волнуюсь за секту бомбителей мостов!) — и всё! И все нацисты бы исчезли сами собой. Как роса на солнце. Ой, это из их гимна? Какое совпадение!

А не выносили энергетику и воевали на фронте, уничтожая два миллиона личного состава, исключительно из «браццконародности». Вы не понимаете просто! И ещё — из-за «погони за величием», ага.

Можно же было просто выключить свет (в темноте нацистов не видно — надёжный инфантильный способ из детства). И сразу бы «баварское» пили. Ой, это из другой методички… И сразу бы снова начали торговать с Европой нефтегазом, и акции на Мосгорбирже вверх пошли. А нет ничего важнее, чем курс акций на Мосгорбирже!

А НАТО бы мгновенно перестало быть враждебным России военным альянсом. И Швеция с Финляндией из него сразу б вышли. Вся ж западная русофобия питается от Житомирской ТЭЦ!

И англосаксы перестанут быть паразитами на теле планеты, развязывающими войны и устраивающими госперевороты, — нужно только выключить свет украинцам.

Полковник ВВС Ирана Агайе Комазани появился с флагом «Лев и Солнце» и обратился с прямым призывом к иранскому народу: «Я призываю народ Ирана в воскресенье, 16 ноября, под флагом «Льва и Солнца» начать марш миллионов за переход от режима Исламской Республики».

«Марш миллионов» всегда выдаёт. Так в методичке написано. И на Болотной, и в Гонконге, а теперь вот — в Тегеране.

Нужно срочно разбомбить Змеевскую ТЭЦ, и это прекратится. Да? Или всё же нет?

Или кому вообще нужен этот Иран? Придумали, понимаешь, какую-то глупую геополитику. Ох, уж эти имперцы, лишь бы бредить про «величие». Вот акции «Фосагро» и крипта — это сила!

Заодно Венесуэлу и Нигерию американцам отдать — «государство не обеднеет».

А что, позвольте спросить, делать с планами ЕС (многократно озвученными еврочиновниками) начать войну против России в 2028–30 годах? Или это кремлёвская пропаганда?

Фото © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

Я понимаю, что больше всего усталость от спецоперации в тех самых «московских гостиных», где недовольным голосом устало и капризно произносят: «Ну сколько можно уже? Почему так долго?!» Но меня их проблемы совершенно не волнуют (как и мои — их).

У господина Маркузе была прекрасная книга — «Одномерный человек». (Понаписывают своих книжек, а потом акции на Мосгорбирже падают!) В данном случае это про тех, кто думает только деньгами (и больше ничего не замечает и даже не хочет видеть, старательно закрывая глаза).

Реальность же гораздо сложнее и местами суровее.

Если говорить историческими аналогиями (которые, безусловно, ложны, но всё равно объясняют для тех, до кого иначе не доходит), то мы сейчас перед завершением Финской войны. Как вы должны помнить из школьного курса истории, мы тогда отодвинули границу от Ленинграда, а финнов добивать не стали (всё равно у них уже не осталось армии, у них вырваны зубы, они ничего не могут).

А финны потом вошли в состав Гитлеровской коалиции, помогали держать блокаду Ленинграда и организовывали концлагеря. И сейчас некоторые предлагают наступить на те же грабли: не добивать недорейх, а просто выключить ему свет, заключить перемирие по линии разграничения и быстренько вернуться к биржевой торговле.

Как пел Градский: «Мне б из лестного бы теста вам пирожные печь».

Но мы (человечество в целом, не только Россия) вошли в эпоху турбулентности. Время смены гегемонии. Когда надорвавшийся предыдущий гегемон не готов и не может смириться с утратой своего «величия» (но их за это борцуны с «величием» не критикуют почему-то, они только против российского величия воюют), а продолжает делать пакости и попытки удержать доминирование силой оружия. Планируя вторжения сразу в несколько стран.

Китай тоже хотел бы мирно торговать, спокойно производить всякое и продавать это. Но им тоже этого не дают.

И ближайшие годы не будут эпохой процветания и благоденствия. Они будут эпохой противостояния и продолжения уже идущей (если кто-то не заметил) мировой войны. С альянсами, блоками и войнами на периферии — всё как обычно.

Как говорят в преферансе: «Одевайте каски — Сталинград». Не нужно расстраиваться. Не нужно депрессировать. Не нужно выражать недовольство или капризничать: «Мама, сделай по-другому» (не сделает). Ибо всё это бесполезно и только снизит вашу работоспособность и шансы на выживание.

Просто примите мысль, что мирно и спокойно ещё долго не будет. Долгая мировая война только разгорается.

Заклятый и древний враг снова клянётся Меня растереть, растереть в порошок, Но ангел не дремлет, и всё обойдётся, И кончится всё хорошо.

Авторы Александр Роджерс