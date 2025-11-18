Россия и США
17 ноября, 22:07

Шарий: Умеров готов дать показания ФБР на Зеленского и Ермака

Рустем Умеров. Обложка © Минобороны Украины

Рустем Умеров. Обложка © Минобороны Украины

Секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО), бывший министр обороны Рустем Умеров планирует дать показания Федеральному бюро расследований (ФБР) на Владимира Зеленского и его главу офиса Андрея Ермака. Об этом сообщает блогер Анатолий Шарий в своём Telegram-канале.

Блогер уточнил, что Умеров сейчас находится за границей вместе с женой и детьми.

«Его родственниками совместно принято решение давать показания ФБР по одному старому «одесскому», условно, делу, по которому Умеров не может являться подозреваемым», — написал Шарий.

СНБО оправдывает Умерова: в США он «на консультациях», но когда вернётся — не говорят
СНБО оправдывает Умерова: в США он «на консультациях», но когда вернётся — не говорят

В обмен на сообщение украинский чиновник надеется избежать подозрений, которые НАБУ может предъявить ему в деле о плёнках Миндича. Также он рассчитывает получить защиту и охрану от США. Шарий отметил, что Умеров хочет быть максимально откровенным с агентами ФБР. Он предположил, что это может произойти в ближайшие часы.

Согласно информации Шария, аналогичное решение приняла ещё одна высокопоставленная чиновница. Она собирается дать показания Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

Силовики нанесли удар по окружению Зеленского после попытки ослабить НАБУ
Силовики нанесли удар по окружению Зеленского после попытки ослабить НАБУ

Напомним, 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков. Тем временем в ближайшем окружении Зеленского началась паника.

