Шарий: Умеров готов дать показания ФБР на Зеленского и Ермака

Секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО), бывший министр обороны Рустем Умеров планирует дать показания Федеральному бюро расследований (ФБР) на Владимира Зеленского и его главу офиса Андрея Ермака. Об этом сообщает блогер Анатолий Шарий в своём Telegram-канале.

Блогер уточнил, что Умеров сейчас находится за границей вместе с женой и детьми.

«Его родственниками совместно принято решение давать показания ФБР по одному старому «одесскому», условно, делу, по которому Умеров не может являться подозреваемым», — написал Шарий.

В обмен на сообщение украинский чиновник надеется избежать подозрений, которые НАБУ может предъявить ему в деле о плёнках Миндича. Также он рассчитывает получить защиту и охрану от США. Шарий отметил, что Умеров хочет быть максимально откровенным с агентами ФБР. Он предположил, что это может произойти в ближайшие часы.

Согласно информации Шария, аналогичное решение приняла ещё одна высокопоставленная чиновница. Она собирается дать показания Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).