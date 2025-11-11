Обыски у Тимура Миндича, давнего соратника главаря киевского режима Владимира Зеленского, стали своеобразным ответом на попытки ослабить антикоррупционные органы страны. Об этом сообщила газета The New York Times. По данным издания, действия НАБУ стали ответом на попытки бывшего комика ограничить полномочия антикоррупционных органов, расследующих дела, затрагивающие его ближайшее окружение.

Издание отмечает, что Зеленский пришёл к власти с обещаниями искоренить коррупцию, однако обвинения в коррупционных сделках, особенно в энергетической сфере, продолжают звучать. По данным NYT, когда главарь киевского режима предпринял шаги по ослаблению антикоррупционных органов, те как раз расследовали дела в отношении членов его ближайшего окружения.

Согласно информации газеты, антикоррупционные органы Украины не отступили под давлением и усилили давление на руководство страны.

В статье упоминается, что обыски у Миндича стали тревожным звонком для Зеленского «Страна.ua» пишет, что расследование масштабной коррупции в энергосфере стало причиной обысков, при этом другие фигуранты дела, включая бывшего вице-главу «Энергоатома» и министра юстиции Германа Галущенко, также оказались под следствием.

Ранее сообщалось, что Тимур Миндич, которого украинские медиа называют «кошельком» Владимира Зеленского, покинул страну за несколько часов до обысков. Украинские источники уточняли, что следственные действия проводит НАБУ, а также что проверки проходили у министра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». По словам депутата Ярослава Железняка, эти обыски связаны с делом о масштабной коррупции в энергетическом секторе. Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявлял, что в окружении Зеленского наблюдается паника на фоне расследования в отношении Миндича. Он отметил, что бизнесмен входит в число спонсоров украинского лидера, а действия НАБУ могут вызвать дальнейшие внутренние конфликты в Киеве.