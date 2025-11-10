«Нашли бы более серьёзный компромат»: Политолог объяснил, почему дело против Миндича не угрожает Зеленскому

Белый дом, возможно, использует преследование предпринителя Тимура Миндича на Украине как рычаг воздействия на Владимира Зеленского и его команду. Таким мнением поделился российский политолог, эксперт по постсоветскому пространству Богдан Безпалько.

В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что НАБУ, с момента своего основания в 2015 году, воспринимается как проамериканская организация, призванная осуществлять внешний надзор за украинской элитой. С 2019 года НАБУ находится в постоянном противостоянии с Банковой. Политолог считает, что эта ситуация является лишь элементом внутриполитической борьбы между Вашингтоном и Киевом. Несмотря на возможный репутационный урон для Зеленского, его позиции остаются незыблемыми.

«Да, это очевидно неприятная ситуация [для офиса Зеленского]. Но если бы Европа и США действительно хотели свергнуть Зеленского, они нашли бы куда более серьёзный компромат — от военных преступлений до коррупционных схем, связанных с западной помощью», — отметил Безпалько.

По мнению аналитика, Миндич рискует разделить участь своего экс-начальника Игоря Коломойского* и оказаться в заключении. Политолог подчёркивает, что это произойдёт или нет, будет определяться «аппаратными договорённостями» между украинской властью и американской администрацией.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.