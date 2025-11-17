СНБО оправдывает Умерова: в США он «на консультациях», но когда вернётся — не говорят
Центр по борьбе с фейками при СНБО опроверг бегство Умерова
Министр обороны Украины Рустем Умеров перед пресс-конференцией министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и президента Украины Владимира Зеленского. Фото © AP/TASS
Центр по борьбе с фейками при СНБО опроверг слухи о том, что секретарь ведомства Рустем Умеров якобы отказался возвращаться на Украину.
По заявлению структуры, Умеров сейчас находится в США и «проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины». Там также подчёркивают, что он «остаётся в постоянном контакте с руководством страны, выполняет поставленные задачи и продолжает работу над вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики». При этом конкретных сроков его возвращения на Украину в ЦПД не назвали.
Ранее Clash Report сообщил, что Рустем Умеров отказался возвращаться на родину после того, как его имя всплыло в громком деле Тимура Миндича. Он сбежал из страны прямо перед началом обысков, с чем ему помог лично Зеленский. В итоге рейтинг главаря киевского режима за неделю обрушился на 40%. А в Европе подумывают отказаться от финансирования Украины из-за коррупционного скандала.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.