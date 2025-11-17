СНБО оправдывает Умерова: в США он «на консультациях», но когда вернётся — не говорят

Центр по борьбе с фейками при СНБО опроверг слухи о том, что секретарь ведомства Рустем Умеров якобы отказался возвращаться на Украину.

По заявлению структуры, Умеров сейчас находится в США и «проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины». Там также подчёркивают, что он «остаётся в постоянном контакте с руководством страны, выполняет поставленные задачи и продолжает работу над вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики». При этом конкретных сроков его возвращения на Украину в ЦПД не назвали.