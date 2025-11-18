«Взрыв ядерной бомбы»: В Британии дело Миндича назвали «часом расплаты» Зеленского
The Economist назвал дело Миндича «часом расплаты» Зеленского
Коррупционный скандал на Украине ставит под угрозу политическое будущее Владимира Зеленского, которому предстоит принять сложное решение. Об этом пишет The Economist.
Глава киевского режима мог не быть в курсе масштабов коррупции, иначе бы не останавливал реформу, которая могла ограничить независимость антикоррупционных органов. Однако близость его соратников к скандалу может стать решающим фактором.
Сотрудник одной из спецслужб Украины назвал произошедшее «взрывом ядерной бомбы». Следующий этап расследования, который может продлиться год, охватит контракты в оборонной сфере. Киевская элита, «отрезвлённая» расследованием, обсуждает как полную смену правительства, так и избавление Зеленского от «балласта» в лице приближённых.
Напомним, что детективы НАБУ вдруг начали активно «копать» под бизнесмена Тимура Миндича, развернув против него целое антикоррупционное расследование. Кто бы мог подумать, что «казначей» Зеленского и его соратники отмыли около 100 миллионов долларов в энергетической сфере. Почуяв, что дело плохо, финансист сбежал из страны, а сам побег, по данным СМИ, помогал устроить лично Зеленский.
