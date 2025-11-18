Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 12:40

«Взрыв ядерной бомбы»: В Британии дело Миндича назвали «часом расплаты» Зеленского

The Economist назвал дело Миндича «часом расплаты» Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Коррупционный скандал на Украине ставит под угрозу политическое будущее Владимира Зеленского, которому предстоит принять сложное решение. Об этом пишет The Economist.

Глава киевского режима мог не быть в курсе масштабов коррупции, иначе бы не останавливал реформу, которая могла ограничить независимость антикоррупционных органов. Однако близость его соратников к скандалу может стать решающим фактором.

Сотрудник одной из спецслужб Украины назвал произошедшее «взрывом ядерной бомбы». Следующий этап расследования, который может продлиться год, охватит контракты в оборонной сфере. Киевская элита, «отрезвлённая» расследованием, обсуждает как полную смену правительства, так и избавление Зеленского от «балласта» в лице приближённых.

В Раде анонсировали увольнение Ермака в четверг и назвали вероятную замену
В Раде анонсировали увольнение Ермака в четверг и назвали вероятную замену

Напомним, что детективы НАБУ вдруг начали активно «копать» под бизнесмена Тимура Миндича, развернув против него целое антикоррупционное расследование. Кто бы мог подумать, что «казначей» Зеленского и его соратники отмыли около 100 миллионов долларов в энергетической сфере. Почуяв, что дело плохо, финансист сбежал из страны, а сам побег, по данным СМИ, помогал устроить лично Зеленский.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar