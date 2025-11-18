«Взрыв ядерной бомбы»: В Британии дело Миндича назвали «часом расплаты» Зеленского

Коррупционный скандал на Украине ставит под угрозу политическое будущее Владимира Зеленского, которому предстоит принять сложное решение. Об этом пишет The Economist.

Глава киевского режима мог не быть в курсе масштабов коррупции, иначе бы не останавливал реформу, которая могла ограничить независимость антикоррупционных органов. Однако близость его соратников к скандалу может стать решающим фактором.

Сотрудник одной из спецслужб Украины назвал произошедшее «взрывом ядерной бомбы». Следующий этап расследования, который может продлиться год, охватит контракты в оборонной сфере. Киевская элита, «отрезвлённая» расследованием, обсуждает как полную смену правительства, так и избавление Зеленского от «балласта» в лице приближённых.