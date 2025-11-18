В Раде анонсировали увольнение Ермака в четверг и назвали вероятную замену

Владимир Зеленский может уволить главу своего офиса Андрея Ермака уже в этот четверг, 20 ноября. Об этом сообщает депутат Рады Алексей Гончаренко*.

«В Раде говорят про то, что в четверг Зеленский уволит Ермака», — написал Гончаренко* в соцсетях.

По его словам, возможным кандидатом на пост главы Офиса президента Украины является экс-посол в США Оксана Маркарова.

53-летний Ермак занимает свою нынешнюю должность с 2020 года. Он сменил на ней Андрея Богдана, а до этого был помощником Зеленского.

Оксане Маркаровой 49 лет. С 2021 по 2025 год она возглавляла Посольство Украины в США.

Как сообщалось ранее, из-за громкого коррупционного скандала в энергетике Украины приближённые Владимира Зеленского призывают его уволить главу Офиса президента Андрея Ермака. На протяжении минувшей недели украинский главарь провёл ряд закрытых и публичных встреч с ключевыми представителями своей команды. В ходе этих консультаций он пытался найти способ стабилизировать обстановку, сложившуюся после разоблачений о коррупции.

