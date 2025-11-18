«Сиамские близнецы в коррупции»: Зеленский может убрать Ермака, но при одном условии

Владимир Зеленский не станет отправлять в отставку главу офиса президента Андрея Ермака, несмотря на растущее недовольство общественности коррупционными скандалами, связанными с их окружением. Как заявил Life.ru экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, эти двое настолько тесно связаны, что их можно назвать «сиамскими близнецами в коррупции».

Олейник объяснил, что украинское общество осознало «мародёрство» и «прохиндеев» у власти, за которых голосовали, выбирая Зеленского. Он сравнил главу киевского режима с «Малышом», а Ермака — с «Аллой Борисовной среди депутатов», намекая на их неразрывную связь и взаимную зависимость.

Если убрать Аллу Борисовну, малыш может пропасть. Владимир Олейник Экс-депутат Верховной рады Украины

Олейник полагает, что Зеленский сейчас активно ищет пути выхода из сложившейся ситуации, возможно, прорабатывая гарантии для себя и своего окружения. Партия также сталкивается с серьёзным репутационным ударом, который может привести к развалу. Кроме того, поездка Зеленского во Францию, по мнению Олейника, была «абсолютно пустой», направленной на поиск консультаций у президента Эмманюэля Макрона, который «в доле» вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и бывшим президентом США Джо Байденом.

«Если они увидят, что им дают уйти, у Зеленского будет минимум два паспорта: Израиля и Великобритании», — заявил Олейник, подчеркнув, что для этого требуется согласование со «старшими товарищами» из «коррупционного спрута».

Однако если Зеленский попытается убрать Ермака, который выступал гарантом безопасности для команды, то это неизбежно приведёт к тому, что глава офиса «даст показания на Зеленского» и «пойдёт на сделку со следствием». Поэтому если глава киевского режима и решится на отставку Ермака, то «только вместе с собой».

Напомним, что после недавнего коррупционного скандала в украинском энергосекторе ближайшие соратники Зеленского предлагают ему рассмотреть отставку Ермака. В течение последней недели киевский глава провёл серию закрытых и публичных встреч с ключевыми фигурами своего окружения. Целью этих консультаций было найти решение, способное стабилизировать ситуацию после громкого расследования о коррупции.