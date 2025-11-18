Время предавать: Стало известно, кем Зеленский может пожертвовать из-за бунта в Раде

После коррупционного скандала в украинском энергосекторе ближайшие соратники Владимира Зеленского предлагают ему отправить в отставку главу офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, в течение последней недели Зеленский провёл серию закрытых и публичных встреч с ключевыми фигурами своего окружения — от премьера Юлии Свириденко и первого вице-премьера Михаила Фёдорова до главы военной разведки Кирилла Буданова*. Цель — понять, какое решение способно стабилизировать ситуацию после громкого расследования о коррупции в энергетике.

Как рассказывают собеседники издания, «большинство опрошенных давали разные рекомендации выхода из кризиса. Но почти все… советовали заменить Андрея Ермака».

Источник из фракции «Слуга народа» добавил, что в парламенте фактически уже сформировался запрос на отставку главы офиса президента. По его словам, в Раде «легче посчитать тех, кто бы не просил отставки Ермака… если этого не произойдёт, фракция сама развалится».

По данным журналистов, внутри партии уже появилась неформальная группа «решительных», готовых даже покинуть фракцию, если Зеленский оставит Ермака на должности.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк тоже сообщал о назревающем бунте в «Слуге народа», а Марьяна Безуглая публично призвала к масштабным чисткам в президентском офисе. Общественное мнение также настроено резко: согласно опросу компании «Социополис», отставку Ермака поддерживают более 60% украинцев.

